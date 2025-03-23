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Teşkilat Dizisinde Beklenen Sahne Yayınlandı

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BAŞARILI OYUNCULAR BİR ARADA

Tolga Sarıtaş, Aybüke Pusat, Yunus Emre Yıldırımer, Serdar Yeğin, Murat Aygen, Melisa Akman, Özlem Maden, Gizem Güneş, Murat Han, Erkan Biricik ve Erkan Petekkaya gibi yetenekli oyuncuları bir araya getiren Teşkilat dizisinde beklenen gelişmeler nihayet yaşandı. Teşkilat dizisi yeni bölümüyle TRT 1 ekranlarında milyonlarca izleyiciyi ekran başına toplarken heyecan daha da artıyor.

SÜRPRİZ GELİŞMELER VE HEYECAN

Ekranların popüler yapımlarından biri olan Teşkilat’ta Altay Yüzbaşı’nın kardeşi Selen’in ölüm haberi tüm izleyicileri derinden etkiledi. Ancak bazı medya platformlarında, başarılı oyuncu Gizem Güneş’in kadrodan ayrılmadığı yönünde iddialar ortaya çıktı. Selen karakterinin birkaç bölüm sonra yeniden izleyicilerin karşısına çıkacağı düşüncesi, izleyicileri oldukça heyecanlandırdı.

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