Tesla 700 Milyar Dolardan Fazla Değer Kaybetti

TESLA HİSSELERİNDEKİ DÜŞÜŞ

Tesla hisseleri pazartesi günü yaklaşık yüzde 15’lik bir kayıpla 222 dolar seviyesine geriledi. Bu durum, şirketin piyasa değerini 700 milyar doların altına çekti. Gerçekleşen bu düşüş, Tesla’nın son beş yıldaki en kötü işlem günlerini temsil ediyor. 17 Aralık 2024’te, Trump’ın iş dostu politikaları ve deregülasyon vaatleri sayesinde 1.5 trilyon dolarlık rekor piyasa değerine ulaşan Tesla, o tarihten bu yana sürekli bir değer kaybı yaşıyor. Ocak ayı sonunda, Musk’ın, Trump’ın yeni oluşturulan Hükümet Verimlilik Departmanı’nı yönetmek üzere Washington’a katılmasıyla birlikte, Tesla hisseleri üst üste yedi hafta boyunca gerileyerek halka açık bir şirket olarak en uzun kayıp serisini kaydetti. Şirket, 2025’in başından bu yana yüzde 45 değer kaybederek S&P 500 endeksindeki en kötü performans gösteren şirket konumunda.

SATIŞ DÜŞÜŞÜ VE SİYASİ TUTUMUN ETKİSİ

Tesla’nın karşılaştığı bu krizin ardında, şirketin performansındaki zayıflığın yanı sıra Musk’ın tartışmalı siyasi duruşu da bulunuyor. 2024 yılında ABD’de Tesla satışları yüzde 7, dünya genelinde ise yüzde 1 oranında azalma gösterdi. Bu, şirketin 10 yıldan fazla sürede yaşadığı ilk satış düşüşü olarak dikkat çekiyor. Aynı dönemde global elektrikli araç satışları yüzde 25 oranında artış gösterirken, Tesla’nın eskiyen araç yelpazesi, artan kalite sorunları ve BYD gibi uygun fiyatlı yerel markalar ile rekabette zayıflaması, şirketin pazar payını olumsuz etkiliyor. Almanya’da, Musk’ın aşırı sağcı AfD partisine destek vermesi, geçtiğimiz ay Tesla araç kayıtlarında yüzde 76 oranında büyük bir düşüşe yol açtı. ABD’de ise Musk’ın Trump ile olan yakın ilişkileri, federal işçilerin toplu işten çıkarılmasına etkisi ve Ukrayna karşıtı söylemleri, Tesla’ya yönelik tepkileri artırıyor. Bazı eyaletlerde Tesla bayilerinde protestolar düzenlenirken, sosyal medyada Cybertruck araçlarının vandalizmine dair görüntüler yer alıyor. Tüm bu gelişmeler, Tesla’nın müşteri tabanında ve yatırımcı güveninde ciddi bir erozyona işaret ediyor.

OTONOM ARAÇ TEKNOLOJİSİ VE GELECEK

Tesla’nın piyasa değeri, büyük ölçüde Elon Musk’ın 2016’dan bu yana her yıl “gelecek yıl” teslim edileceğini belirttiği otonom araç teknolojisine dayanıyor. Ancak bu vaatlerin henüz hayata geçmemesi, şirketin gelecekteki büyüme potansiyeline dair soru işaretlerini artırıyor. Yatırımcılar, Tesla’nın azalan satışlarının ve Musk’ın siyasete olan odaklanmasının, şirketin inovasyon ve üretim kapasitesini olumsuz yönde etkilediğinden endişe ediyor.

YOL AYRIMI DURUMU

Tesla’nın seçim sonrası yaşadığı kısa süreli yükseliş, derin bir düşüşle yer değiştirmiş durumda. Musk’ın siyasi angajmanlarının şirket üzerindeki baskıyı artırdığı bu dönemde, Tesla’nın hem operasyonel hem de imaj sorunlarını aşması gerekiyor. Şirketin artan rekabet ve değişen piyasa dinamikleri karşısında nasıl bir strateji izleyeceği, önümüzdeki aylarda daha net bir şekilde görülecek.