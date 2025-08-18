Tesla Araç Kiralama İndirimleri Duyurdu

İNGİLİZ SÜRÜCÜLER İÇİN TESLA ARAÇ KİRALAMA FIRSATI

İngiliz sürücüler şimdi bir yıl önce ödeyecekleri ücretin yarısından fazlasına Tesla marka elektrikli araç kiralayabiliyor. Yapılan raporda, Tesla’nın daha fazla araç satabilmek için kiralama şirketlerine yüzde 40’a varan indirimler sunmak zorunda kaldığı ifade ediliyor. Ayrıca, indirimlerin İngiltere’de Tesla araçları için yeterli depolama alanı olmamasından kaynaklandığı da belirtiliyor.

TESLA SATIŞLARI DÜŞÜŞ GÖSTERİYOR

Henüz Reuters tarafından doğrulanmayan bu haber, Tesla’nın İngiltere’deki temmuz ayı satışlarının Motor Üreticileri ve Tüccarları Derneği’nin (SMMT) verilerine göre yaklaşık yüzde 60 oranında düştüğünü gösteriyor. Temmuz ayında, İngiltere’de yeni araç kayıtları yıllık bazda yaklaşık yüzde 5 azalmış durumda. SMMT’ye göre, pil elektrikli araçların 2025 yılında yeni kayıtların yüzde 23,8’ini oluşturması bekleniyor. Bu oran, SMMT’nin daha önce tahmin ettiği yüzde 23,5’lik değerin biraz üzerinde yer alıyor.