Tesla, Elon Musk’ın Maaş Paketini Gözden Geçiriyor

KOMİTE OLUŞTURULUYOR

Financial Times’ın haberine göre, Tesla yönetim kurulu, CEO Elon Musk’ın maaş paketini gözden geçirmek için özel bir komite kurma kararı aldı. Bu durum, Musk’a yeni bir hisse senedi opsiyonu kazandırma potansiyeline sahip.

KOMİTENİN GÖREVİ VE ÜYELERİ

İki üyeden oluşan komitede Tesla Yönetim Kurulu Başkanı Robyn Denholm ile bağımsız yönetim kurulu üyesi Kathleen Wilson-Thompson bulunuyor. Komitenin görevi, Tesla’nın 2018 tarihli ödeme paketinin mahkeme temyizinin geçerliliği kaybolursa, Musk’a alternatif ödeme yöntemlerini değerlendirmek olacak. Bu yeni hisse opsiyonları, Tesla’nın finansal, operasyonel ve hisse fiyatı hedeflerine ulaşma durumuna bağlı olarak verilecek.

MUKAVEMET VE TEMYİZ SÜRECİ

Tesla, geçen ay Musk’ın maaş düzenlemeleri ile ilgili özel bir komitenin kurulduğunu açıklamış, ancak bu konuda detay vermemişti. Musk, Mart ayında 56 milyar dolarlık ödeme paketini geri almak amacıyla bir temyiz başlattı. Alt mahkeme yargıcının bu rekor ödemeyi iptal ederken hukuki hatalar yaptığını savunuyor.