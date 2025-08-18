Tesla, Fiyatları Yarı Yarıya Düşürdü

İNGİLTERE’DE TESLA KİRALAMA FİYATLARI DÜŞÜYOR

İngiliz sürücüler artık bir yıl önce ödedecekleri ücretin yarısından biraz fazlasına Tesla marka elektrikli araç kiralayabiliyor. Yapılan bir raporda, Tesla’nın daha fazla araç satabilmek amacıyla kiralama şirketlerine yüzde 40’a varan indirimler sunmak zorunda kaldığı ifade ediliyor. Bu indirimlerin İngiltere’de Tesla araçları için yeterli depolama alanı olmamasından kaynaklandığı da belirtilmekte.

TESLA SATIŞLARINDA KAYDA DEĞER DÜŞÜŞ

Reuters, bu durumu henüz doğrulayamadı. Tesla, Reuters’ın yorum talebine anında bir yanıt vermedi. Tesla’nın İngiltere’deki temmuz ayı satışları, Motor Üreticileri ve Tüccarları Derneği’nin (SMMT) son verilerine göre yaklaşık yüzde 60 düşüşle 987 adede indi. SMMT’ye göre, Temmuz ayında İngiltere’de yeni araç kayıtları yıllık bazda yaklaşık yüzde 5 düştü.

PİL ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN GELECEĞİ

Pil elektrikli araçların 2025 yılında yeni kayıtların yüzde 23,8’ini oluşturması bekleniyor. Bu oran, SMMT’nin daha önceki yüzde 23,5 tahmininin biraz üstünde kalıyor. Elektrikli araç sektöründeki gelişmeler, gelecekteki kayıt oranlarını etkileyebilecek önemli dinamikleri barındırıyor.

