Tesla Fiyatlarını Yüzde Kırk Düşürdü

İNGİLTERE’DE TESLA KİRALAMA FİYATLARI DÜŞÜYOR

İngiltere’deki sürücüler, artık bir yıl önce ödeyecekleri tutarın yarısından biraz fazlasıyla Tesla marka elektrikli araç kiralayabiliyor. Yapılan bir raporda, Tesla’nın daha fazla araç satabilmek adına kiralama şirketlerine yüzde 40’a varan indirimler sunmak zorunda kaldığı ifade ediliyor. Ayrıca, bu indirimlerin, İngiltere’de Tesla araçları için yeterli depolama alanı olmamasından kaynaklandığı da belirtiliyor. Bu konu hakkında Reuters, henüz bir doğrulama yapamadı. Tesla, Reuters’ın yorum talebine ise hemen yanıt vermedi.

TESLA SATIŞLARINDAKİ DÜŞÜŞ

Tesla’nın İngiltere’deki temmuz ayı satışları, Motor Üreticileri ve Tüccarları Derneği’nin (SMMT) en son verilerine göre yaklaşık yüzde 60 azalarak 987 adede geriledi. SMMT verilerine dayanarak, Temmuz ayında İngiltere’de yeni araç kayıtlarının yıllık bazda yaklaşık yüzde 5 düştüğü belirtiliyor. Pil elektrikli araçların 2025 yılında yeni kayıtların yüzde 23,8’ini oluşturması bekleniyor. Bu oranın, SMMT’nin daha önceki yüzde 23,5 tahmininin biraz üzerinde olduğu vurgulandı.