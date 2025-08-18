Tesla Fiyatlarını Yüzde Kırk Düşürdü

İNGİLTERE’DEKİ TESLA KİRALAMA FIRSATLARI

İngiliz sürücüler, şimdi bir yıl önce ödeyecekleri ücretin yarısından biraz fazlasına Tesla marka elektrikli araç kiralayabiliyor. Düzenlenen raporda, Tesla’nın daha fazla araç satabilmek için kiralama şirketlerine yüzde 40’a varan indirimler sunmak durumunda kaldığı ifade ediliyor. Bu durumun, İngiltere’deki Tesla araçları için yeterli depolama alanının olmamasından kaynaklandığı da raporda yer alıyor.

SATIŞLARDAKİ DÜŞÜŞ

Reuters, bu haberi henüz doğrulayamıyor. Tesla ise Reuters’ın yorum talebine anında yanıt vermedi. Öte yandan, Tesla’nın İngiltere’deki temmuz ayı satışları, Motor Üreticileri ve Tüccarları Derneği’nin (SMMT) en son verilerine göre yaklaşık yüzde 60 oranında bir düşüşle 987 adede gerilemiş durumda. SMMT’ye göre, Temmuz ayında İngiltere’de yeni araç kayıtları yıllık bazda yaklaşık yüzde 5 oranında azalmış.

PİL ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN GELECEĞİ

Pil elektrikli araçların, 2025 yılında yeni kayıtların yüzde 23,8’ini oluşturması bekleniyor. Bu oran, SMMT’nin daha önceki yüzde 23,5 olan tahmininin biraz üstünde.