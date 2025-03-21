Tesla Model Y ve Togg T10X Karşılaştırması

ELEKTRİKLİ ARAÇ ARENASINDA YENİ DENGELER

Türkiye’de elektrikli araç pazarı hızla gelişiyor. Tesla Model Y, rekabetin artmasıyla birlikte fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Yerli gururumuz Togg T10X ise rakibine meydan okuyor. Yenilenen Tesla Model Y, Türkiye’ye giriş yaptı ve fiyatı belirlendi. Togg T10X ise yurtiçinde boy gösteriyor. Her iki araç da elektrikli SUV segmentinde yer alırken, hangisinin ne gibi avantajları olduğu dikkat çekiyor. Togg almak, Türkiye ekonomisine katkıda bulunmak demek.

TOGG T10X’İN ÖZELLİKLERİ VE ANLAMINA DEĞİNMEK

Togg T10X, sadece A noktasından B noktasına gitmiyor; Türkiye’nin teknolojik bağımsızlığını pekiştiriyor. Bu yerli marka, elektrikli otomobiller alanındaki devrimle Batı’ya olan bağımlılığı sorguluyor. Togg, her sürücüye “Milli olan, globaldir!” mesajını veriyor. Şimdi Tesla Model Y hakkında daha fazla bilgi verelim ve ardından Togg T10X ile kıyaslayalım.

TESLA MODEL Y’NİN YENİLENMİŞ HALİ

2025 Tesla Model Y, Türkiye’deki siparişlere açıldı. Çift motorlu Uzun Menzil versiyonu, 3.465.581 TL’lik başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu. Tesla Türkiye, bu modellerin 45 gün içerisinde teslim edileceğini taahhüt ediyor. Sürücülerin merakla beklediği tek motorlu Standard Range versiyonu ise henüz piyasaya çıkmadı; Mayıs-Haziran dönümünde Türkiye’ye gelmesi bekleniyor.

YENİ NESİL TASARIM VE İÇ MEKÂN KALİTESİ

Tesla Model Y, dış tasarımında yeniliklerle karşımıza çıkıyor. Önden arkaya uzanan LED aydınlatmalar ve bölünmüş far tasarımı, bu otomobili şampiyon gibi gösteriyor. İç mekânda ise malzeme kalitesi önemli bir sıçrama yaşadı. Kullanıcıların beklediği konfor unsurları devreye girdi; ambiyans aydınlatmaları, havalandırmalı koltuklar ve 8 inç arka ekran gibi özelliklerle donatıldı. Ses sistemi ise çift motorlu versiyonlarda 15 hoparlör ile donatılmış, içerisi adeta bir konser alanına dönüşmüş durumda.