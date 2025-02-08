Tesla’nın Avrupa Satışlarında Büyük Düşüş

DÜŞEN SATIŞLARIN NEDENİ

Elektrikli otomobil lideri Tesla, Avrupa pazarındaki satışlarında son zamanlarda gözle görülür bir azalma yaşıyor. Bu düşüşün başlıca nedenlerinden biri, şirketin sahibi Elon Musk’ın tartışmalı siyasi görüşleri ve davranışlarının etkisi olarak değerlendiriliyor. Almanya ve Fransa gibi önemli pazarlar, bu durumu daha fazla ortaya çıkartıyor.

ALMANYA’DA ALARM VEREN DÜŞÜŞ

Avrupa’nın en büyük ekonomisi ve otomobil pazarına sahip Almanya’da, Tesla’nın satışları bu yıl ocak ayında, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 59,5 oranında bir düşüş göstererek 1277 araca geriledi. Fransa’da ise, bu aynı ay içinde Tesla marka otomobil satışları yüzde 63 azalma ile 1141’e düştü. Ayrıca, İtalya’da yüzde 13,4’lük düşüşle 265, İspanya’da yüzde 75’lik bir azalma ile 269, İngiltere’de ise yüzde 7’lik azalmayla 1458 olarak kaydedildi.

DİĞER AVRUPA ÜLKELERİNDEKİ SATIŞLAR

Aynı süreçte, İsveç’te Tesla satışları yüzde 44 düşerek 405’e, Norveç’te ise yüzde 38 azalarak 689’a geriledi. Hollanda’da satışlar yüzde 42,5 oranında bir azalma göstererek 926, Belçika’da yüzde 44,8 düşerek 1008’e, Danimarka’da yüzde 40,9 azalarak 451’e ve Portekiz’de yüzde 31 düşerek 380’e indi. Bu veriler, Avrupa genelindeki Tesla satışlarının ciddi bir baskı altında olduğunu ortaya koyuyor.