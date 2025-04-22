Tesla’nın Karı Yüzde 71 Azaldı

TESLA’NIN 2025 İLK ÇEYREK GELİRLERİ DÜŞÜYOR

Tesla, 2025’in ocak-mart dönemine ait mali raporunu duyurdu. Şirketin gelirleri, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 azalırken, 19,3 milyar dolara düştü. Bu arada, Tesla, 2024’ün ilk çeyreğinde 21,3 milyar dolar gelir elde etmişti.

BEKLENTİLERİN ALTINDA KALAN NET KARA DİKKAT

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın net karı, geçen yılın aynı çeyreğine oranla yılın ilk üç ayında yüzde 71 azalarak 409 milyon dolara düştü. Geçen yılki net kar ise 1,39 milyar dolar olarak kaydedilmişti. Şirketin hisse başına karı ise 2024’te 41 sent iken, bu yılın aynı döneminde 12 sente geriledi. Tesla’nın gelir ve karı, bu yılın ilk çeyreğinde piyasa beklentilerini karşılayamadı.

AZALAN ÜRETİM VE TESLİMAT SAYILARI

2025’in ilk çeyreğinde Tesla, dünya genelinde toplam 362 bin 615 otomobil üretti, 336 bin 681 aracı ise teslim etti. Bu dönemde, araç üretimi yıllık bazda yüzde 16,3 azalırken, teslimat sayısı yaklaşık yüzde 13 geriledi. Şirket, otomotiv ve enerji piyasalarındaki belirsizliklerin, hızla gelişen ticaret politikalarının Tesla ve benzeri firmaların küresel tedarik zincirini ve maliyetlerini olumsuz yönde etkilediğini bildirdi. Açıklamada, bu durumun, siyasi duyarlılıklardaki değişimle beraber şirketin ürünlerine yönelik talep üzerinde anlamlı etkiler yaratabileceği ifade edildi.

ELON MUSK’IN SİYASİ EYLEMLERİ PROTESTO EDİLDİ

Milyarder Elon Musk, arkasında olduğu Tesla ile, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminde aktif bir rol oynaması nedeniyle protesto ve boykotlara maruz kaldı. Seçim kampanyası sırasında Trump’a destek veren Musk, Trump’ın başkanlık dönemiyle birlikte Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) başkanlığına atanmıştı. Musk’ın DOGE üzerindeki maliyetleri düşürme çabaları ve binlerce federal çalışanın işten çıkarılması tartışmalara yol açtı. ABD’nin çeşitli bölgelerinde, Tesla’nın otomobil bayileri önünde protesto gösterileri düzenlendi, bu protestolar sırasında gözaltılar yaşandı. Trump, kendisine kıdemli danışman olarak atadığı Musk’a destek göstermek için Tesla araç satın aldı.

DÜŞEN TESLA HİSSELERİ

5 Kasım 2024’te yapılan başkanlık seçimlerini Trump’ın kazanmasının ardından Tesla’nın popülaritesi, Musk’ın siyasi eylemleri dolayısıyla azalmış durumda. Trump’ın seçim zaferi sonrası kazandığı popülaritenin büyük çoğunluğunu kaybeden Tesla hisseleri, yılın başından bu yana yüzde 41 değer kaybetti.