Tesla’nın Robotaxi’ye Marka Başvurusu Reddedildi

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ABD PATENT VE TİCARİ MARKA OFİSİ, TESLA’NIN ROBOTAXİ GİRİŞİMİNİ REDDETTİ

TechCrunch’ın Çarşamba günü yayınladığı bir habere göre, ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi, Tesla’nın araçlarıyla ilgili olarak “Robotaxi” terimini ticari marka haline getirme talebini geri çevirdi. Haberde, Tesla’nın yeni araç çağırma hizmeti için “Robotaxi” terimini ticari marka olarak almak için yaptığı farklı bir başvurunun hala ofis tarafından değerlendirildiği ifade ediliyor.

TESLA’YA ÜÇ AY SÜRE VERİLDİ

Raporda, USPTO’nun Salı günü Robotaxi ticari marka başvurusu hakkında “nihai olmayan bir ofis eylemi” yayınladığı belirtiliyor. Bu durum, Tesla’nın yanıt vermek için üç ay süresinin olduğu veya ofisin başvuruyu terk edebileceği anlamına geliyor. TechCrunch’a göre Tesla’nın “Cybercab” ticari markası için başvuruları, benzer “Cyber” ticari markalarına sahip diğer şirketler tarafından engellendi.

TESLA’DAN YANIT BEKLENİYOR

Tesla, Reuters’in yorum talebine anında geri dönüş yapmadı. Geçtiğimiz ay, Tesla’nın Haziran ayına kadar Austin, Teksas’ta “para karşılığında otonom araç çağırma” projesinin hedeflerine doğru ilerlediğini bildirdi. Elektrikli otomobil üreticisi, Nisan ayında “değişen küresel ticaret politikasının otomotiv ve enerji tedarik zincirleri üzerindeki etkilerini ölçmenin zor olduğunu” belirtti. Şirket, “değişen siyasi duyarlılığın yakında ürünlerimize yönelik talep üzerinde önemli bir etkisi olabiliyor” dedi.

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