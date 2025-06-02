Tesla’nın Yeni Modeli Tükeniyor

TESLA MODEL Y SATIŞLARINDA HIZLI BİR TÜKENİŞ GÖRÜLÜYOR

Tesla, kısa bir süre önce ülkemizde yeni nesil Model Y araçlarını satışa sundu. Yüzde 10’luk ÖTV diliminde yer alan modeller, tanıtıldığı andan itibaren hızlı bir şekilde tükendi. Bunun yanı sıra, yüksek ÖTV ile satılan Model Y Performance modeli, 3.35 milyon TL fiyatıyla yeni sahiplerini bekliyor. Ancak acele etmek, potansiyel alıcılar için sorun yaratabiliyor.

TOGG, YENİ MODELİ İLE REKABETİ ARTIRIYOR

Tesla’nın önemli rakibi olan TOGG, T10F isimli yeni modeliyle ilgili geri sayımda. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir durum söz konusu. TOGG’un T10F modeli farklı versiyonlarla piyasaya sürülecek. Bu versiyonların hepsinin yüzde 10’luk ÖTV dilimine tabi tutulması planlanıyor. Fakat mevcut maliyet fiyatları, bu hedefin gerçekleştirilmesinde engel oluşturabiliyor.