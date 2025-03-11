Tesla ve Musk’ın Siyasi Zorlukları Artıyor

TESLA HİSSELERİ DÜŞÜYOR

CNBC’nin haberine göre, Tesla hisseleri pazartesi günü yaklaşık yüzde 15’lik bir düşüşle 222 dolar seviyesine gerileyerek, şirketin piyasa değerinin 700 milyar doların altına inmesine neden oldu. Bu düşüş, Tesla’nın son beş yıldaki en kötü işlem günlerinden birini oluşturuyor. 17 Aralık 2024 tarihinde, Trump’ın iş dostu politikaları ve deregülasyon vaatleri ile desteklenen iyimserlik sayesinde 1.5 trilyon dolarlık rekor piyasa değerine ulaşan Tesla, o zamandan beri istikrarlı bir değer kaybı yaşıyor. Ocak ayı sonunda Musk’ın, Trump’ın yeni kurulan Hükümet Verimlilik Departmanı’nı yönetmek üzere Washington’a katılmasıyla başlayarak, Tesla hisseleri üst üste yedi hafta boyunca gerileyerek, halka açık bir şirket olarak tarihindeki en uzun kayıp serisini kaydediyor. Şirket, 2025’in başından itibaren yüzde 45 değer kaybetti ve S&P 500 endeksindeki en kötü performansı gösteriyor.

Tesla’nın yaşadığı bu krizin arkasında hem şirketin performansındaki zayıflık hem de Musk’ın tartışmalı siyasi duruşu yer alıyor. 2024 yılında ABD’de Tesla satışları yüzde 7, dünya genelinde ise yüzde 1 azalırken, bu durum şirketin 10 yıldan uzun süredir yaşadığı ilk satış düşüşü olma özelliğini taşıyor. Aynı dönemde global elektrikli araç satışları yüzde 25 artmasına rağmen, Tesla’nın eskiyen araç yelpazesi, artan kalite sorunları ve Çin’de BYD gibi uygun fiyatlı yerel markalara karşı rekabet zorluğu, şirketin pazar payını olumsuz etkiliyor. Almanya’da Musk’ın aşırı sağcı AfD partisine destek vermesi, geçen ay Tesla araç kayıtlarında yüzde 76’lık büyük bir düşüşe yol açtı. ABD’de ise Musk’ın Trump ile güçlü ilişkileri, federal işçilerin toplu işten çıkarılmalarındaki rolü ve Ukrayna karşıtı söylemler, Tesla’ya yönelik tepkilerin artmasına neden oluyor. Bazı eyaletlerde Tesla bayilerinde protestolar düzenlenirken, sosyal medyada Cybertruck araçlarının vandalize edildiğine dair görüntüler yayılıyor. Bu olaylar, Tesla’nın müşteri tabanında ve yatırımcı güveninde ciddi bir erozyona işaret ediyor.

TESLA’NIN GELECEĞİ OTONOM ARAÇLARA BAĞLI

Tesla’nın piyasa değeri, büyük ölçüde Elon Musk’ın 2016’dan bu yana her yıl “gelecek yıl” teslim edileceğini vaadettiği otonom araç teknolojisine dayanıyor. Ancak bu vaatlerin gerçeğe dönüşmemesi, şirketin gelecekteki büyüme potansiyeline dair soru işaretlerini artırıyor. Yatırımcılar, Tesla’nın azalan satışları ve Musk’ın siyasete odaklanmasının, şirketin inovasyon ve üretim kapasitesini olumsuz etkilediğinden endişe ediyor.

TESLA İÇİN YOL AYRIMI MI?

Tesla’nın seçim sonrası yaşadığı geçici yükseliş, yerini derin bir düşüşe bırakmış durumda. Musk’ın siyasi aktivitelerinin şirket üzerindeki baskıyı artırdığı bu dönemde, Tesla’nın hem operasyonel hem de imaj sorunlarını aşması gerekiyor. Şirketin, artan rekabet ve değişen piyasa dinamikleri karşısında nasıl bir strateji izleyeceği, önümüzdeki aylarda daha net bir şekilde ortaya çıkacak.