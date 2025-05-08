Tesla’ya Şok! Robotaxi Marka Reddedildi

ABD PATENT VE TİCARİ MARKA OFİSİ’NİN KARARI

TechCrunch’ın Çarşamba günü yayımladığı habere göre, ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi, Tesla’nın araçlarına atıfta bulunarak “Robotaxi” terimini ticari marka yapma talebini reddetti. Haberde ayrıca, Tesla’nın yeni bir araç çağırma hizmeti için “Robotaxi” teriminin ticari markasını almak amacıyla yaptığı başka bir başvurunun hâlâ ofis tarafından incelenmekte olduğu ifade ediliyor.

TESLA’YA YENİ SÜRE TANINDI

Rapora göre, USPTO Salı günü yayımladığı “nihai olmayan bir ofis eylemi” ile Robotaxi ticari marka başvurusu hakkında Tesla’ya üç ay içinde yanıt verme süresi tanındı. Aksi takdirde ofis başvuruyu terk etmeyi düşünebilir. TechCrunch’a göre, Tesla’nın “Cybercab” ticari markası için yaptığı başvurular, benzer “Cyber” ticari markaları kullanan diğer şirketler nedeniyle beklemeye alındı.

Otonom ARAÇ ÇAĞIRMA HİZMETİ PLANI

Tesla, Reuters’in yorum talebine hemen yanıt vermedi. Geçtiğimiz ay, Tesla’nın Haziran ayına kadar Austin, Teksas’ta “para karşılığında otonom araç çağırma” planlarının yolunda gittiğini belirtti. Ayrıca, Nisan ayında şirket, “değişen küresel ticaret politikasının otomotiv ve enerji tedarik zincirleri üzerindeki etkilerini ölçmenin zor olması” nedeniyle büyüme tahminini üç ay içinde yeniden gözden geçireceğini ifade etti. Şirket, “değişen siyasi duyarlılığın yakın vadede ürünlerimize yönelik talep üzerinde anlamlı bir etkisi olabilir” şeklinde bir değerlendirme yaptı.