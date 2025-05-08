Tesla’ya Şok; Robotaxi Reddedildi!

ABD PATENT VE TİCARİ MARKA OFİSİ’NDEN RED

TechCrunch’ın Çarşamba günü yayımladığı bir habere göre, ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi, Tesla’nın araçlarına atıfta bulunarak “Robotaxi” terimini ticari marka olarak alma çabasını reddetti. Haberde, Tesla’nın yeni araç çağırma hizmeti için “Robotaxi” teriminin ticari markasını almak amacıyla yaptığı başka bir başvurunun hala ofis tarafından incelendiği vurgulandı. USPTO, Salı günü Robotaxi ticari marka başvurusu hakkında “nihai olmayan bir ofis eylemi” yayınladı. Bu durum, Tesla’nın üç ay içinde bir yanıt vermesi gerektiği ya da ofisin başvuruyu iptal edeceği anlamına geliyor.

CYBERCAB TİCARİ MARKASI SORUNLA KARŞILAŞTI

TechCrunch’a göre, Tesla’nın “Cybercab” ticari markası için yaptığı başvurular, benzer “Cyber” ticari markaları izleyen diğer şirketler nedeniyle durduruldu. Tesla, Reuters’in yorum talebine henüz yanıt vermedi. Geçtiğimiz ay Tesla, Haziran ayına kadar Austin, Teksas’ta “para karşılığında otonom araç çağırma” hizmeti için planlarının devam ettiğini duyurdu.

DEĞİŞEN TİCARET POLİTİKALARI BÜYÜMEYİ ETKİLİYOR

Elektrikli araç üreticisi, Nisan ayında “değişen küresel ticaret politikasının otomotiv ve enerji tedarik zincirleri üzerindeki etkilerini ölçmenin zor olması” dolayısıyla büyüme tahminini üç ay içinde yeniden değerlendirileceğini açıkladı. Şirket, “değişen siyasi duyarlılığın yakın vadede ürünlerimize yönelik talep üzerinde anlamlı bir etkisi olabilir” ifadesini kullandı.