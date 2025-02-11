Tether ve Reelly Tech İşbirliğiyle Yenilikçi Eğitim Serisi

GAYRİMENKUL TEKNOLOJİSİNDE ÖNEMLİ BİR DÖNÜM NOKTASI

Bu iş birliği, gayrimenkul teknolojisinin evriminde belirleyici bir aşama olarak dikkat çekiyor ve sektördeki yeniliklerin önünü açıyor. Tether ve Reelly Tech, stablecoin’lerin gayrimenkul işlemlerindeki potansiyelini keşfetmek üzere interaktif bir eğitim serisi oluşturuyor. Bu seri, emlak danışmanlarının USDT transferlerini güvenle gerçekleştirmelerine yardımcı olacak.

REELLY TECH’İN B2B PLATFORMU

BAE ve uluslararası piyasalara hizmet sunan bir B2B platformu olan Reelly Tech, 30.000’den fazla danışmana, 1.450’den fazla proje için detaylı analizler ve yapay zekâ destekli araçlarla hızlı işlem imkanı sağlıyor. Tether ve Reelly Tech, Dubai’nin hızlı büyüyen gayrimenkul pazarında stablecoin’lerin finansal çözümlerini tanıtan eğitim programlarını başlatıyor. Ayrıca, Dubai’de 2024’te off-plan satışlarının yüzde 27,5 artarak 283 milyar AED’ye ulaşması bekleniyor ve bu iş birliği, piyasadaki bu ivmeden faydalanmayı amaçlıyor.

Tether CEO’su Paulo Ardoino, Reelly Tech ile yapılan iş birliği hakkında, “Amacımız, sürdürülebilir büyümeyi teşvik etmek ve bölgedeki inovasyon standartlarını yeniden tanımlamak” bilgisini veriyor. Ardoino, “Reelly Tech ile BAE’nin hızla gelişen gayrimenkul sektöründe blokzincir inovasyonunu teşvik etmek için ortaklık yapmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Bu girişim, dijital ekonomileri güçlendirme konusundaki kararlılığımızı yansıtıyor. BAE’nin teknolojiye olan ilerici yaklaşımı ve MENA bölgesindeki dijital varlıkları benimseme liderliği, burayı öncü gelişmeler için ideal bir merkez haline getiriyor” şeklinde ifade ediyor.

SAĞLAM FIRSATLAR SUNACAK

Reelly Tech CEO’su Vitaliy Ryzhak ise Tether ile yapılan iş birliği hakkında, “Bu eğitim programının ortak lansmanı yalnızca ilk adım. BAE gayrimenkul pazarı dinamik bir büyüme sürecinde ve dünyanın dört bir yanından büyük miktarda sermaye çekiyor. Amacımız, uluslararası gayrimenkul yatırımlarını güvenli, verimli ve kolay hale getirmek. Bunun için, USDT’nin gayrimenkul işlemlerinde kullanımına yönelik yeni fırsatlar sunacak araçlar geliştirmeyi planlıyoruz” diyor.