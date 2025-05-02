Tevfik Yamantürk ve Hasan Arat İhraç!

BEŞİKTAŞ DİSİPLİN KURULU TOPLANTISINDAKİ GÖRÜŞMELER

Beşiktaş, 12 Nisan 2025’te gerçekleşen Disiplin Kurulu toplantısında, Divan Başkanı Tevfik Yamantürk ve eski başkan Hasan Arat hakkında disiplin kararları aldı. Beşiktaş Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Akpınar ve diğer üyeler, bu toplantıda her iki ismin kulüpten ihraç edilmesi için oylama yapılmasını uygun buldu. Eğer yönetim bu kararı onaylarsa, ekim ayındaki İdari ve Mali Genel Kurul’da ihraç oylaması gerçekleştirecek.

KONFERANSTA YAŞANAN TARTIŞMA

Beşiktaş’ın 2025 yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı, 12 Nisan Cumartesi günü İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda yapıldı. Eski başkan Hasan Arat, konuşma yaptığı sırada salonda gerginlik başladı. Divan Başkanı Tevfik Yamantürk, Arat’a “terbiyesiz” dedi. Buna karşılık olarak Arat, “Sensin terbiyesiz” yanıtını verdi. Gerginliğin artması üzerine Tevfik Yamantürk, Arat’a “hırsız p….” diye hitap etti. Bu durumda Arat, “Sen göreceksin” diyerek yanıt verdi.