Tevfik Yamantürk ve Hasan Arat İhraç!

BEŞİKTAŞ DİSİPLİN KURULU TOPLANTISI VE KARARLAR

Beşiktaş’ın 12 Nisan 2025 tarihinde yapılan Disiplin Kurulu toplantısında, Divan Başkanı Tevfik Yamantürk ile eski başkan Hasan Arat’a dair önemli kararlar alındı. Toplantıda, Beşiktaş Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Akpınar ve üyeleri, Tevfik Yamantürk ve Hasan Arat’ın kulüpten ihracı için oylama yapılması yönünde karar verdiler. Eğer yönetim bu kararı onaylarsa, ekim ayında gerçekleştirilecek İdari ve Mali Genel Kurul’da ihraç oylaması gerçekleştirilmesi bekleniyor.

OLAYLAR SERİSİ VE TARTIŞMALAR

Beşiktaş’ın 2025 yılı 1’inci Olağan Divan Kurulu Toplantısı, 12 Nisan Cumartesi günü İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlendi. Eski başkanlardan Hasan Arat, konuşmasını sürdürdüğü esnada salonda tansiyon yükseldi. Divan Başkanı Tevfik Yamantürk, kürsüye çıkan Arat’a “terbiyesiz” ifadesini kullandı. Bunun üzerine Arat, “Sensin terbiyesiz” karşılığını verdi. Ardından Yamantürk’ün “hırsız p….” şeklindeki ifadesine Arat, arkasını dönerek “Sen göreceksin” diyerek karşılık verdi.