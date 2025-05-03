Tevfik Yamantürk Ve Hasan Arat İhraç!

DİSİPLİN KURULU TOPLANTISINDAKİ GELİŞMELER

Beşiktaş’ın 12 Nisan 2025 tarihinde düzenlenen Disiplin Kurulu toplantısında yaşanan olayların ardından Divan Başkanı Tevfik Yamantürk ile eski başkan Hasan Arat disipline sevk edildi. Beşiktaş Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Akpınar ve kurulu oluşturan üyeler, son toplantılarında Tevfik Yamantürk ile Hasan Arat’ın kulüpten ihracı için oylama yapılmasına karar verdi. Yönetim, bu kararı onaylarsa ekim ayındaki İdari ve Mali Genel Kurul’da ihraç oylaması gerçekleştirilecek.

OLAYLARIN ARKA PLANINA BAKILDIĞINDA

Beşiktaş’ın 2025 yılı 1’inci Olağan Divan Kurulu Toplantısı, 12 Nisan Cumartesi günü İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda yapıldı. Eski başkan Hasan Arat’ın konuşması esnasında salonda tartışmalar başladı. Divan Başkanı Tevfik Yamantürk, kürsüdeki Hasan Arat’a “terbiyesiz” demesiyle tansiyon yükseldi. Buna tepki gösteren Arat, “Sensin terbiyesiz” yanıtını verdi. Ardından Yamantürk, Arat’a “hırsız p….” şeklinde hakaret edince, Arat arkasını dönüp “Sen göreceksin” dedi.