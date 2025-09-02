Gündem

TFF, 1. Lig ve 2. Lig’de Değişiklik Duyurdu

TAKIM SAYISINDAKI DEĞİŞİKLİKLER

Türkiye Futbol Federasyonu, 1. Lig ve 2. Lig’deki takım sayısında değişiklikler yapıldığını açıkladı. Gelecek sezon, 1. Lig’de 18 yerine 20 takım yarışacakken, 36 takımın yer aldığı 2. Lig ise 38 takımdan oluşacak.

TFF AÇIKLAMALARI

TFF tarafından yayımlanan açıklamada, “Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 1. Lig ve 2. Lig kulüplerimizin görüşleri neticesinde bu sezon 1. Lig’den düşen ve Nesine 2. Lig’den çıkan takım sayılarında değişikliğe gidilmesine karar vermiştir.” denildi. Yapılan değerlendirmeler, 2025-2026 sezonunda 20 takımla oynanan 1. Lig’den düşen takım sayısının 5’ten 4’e düşeceğini belirtti. Ayrıca, 37 takımla oynanan Nesine 2. Lig’den 1. Lig’e yükselebilecek takım sayısının 3’ten 4’e çıkarıldığı ifade edildi. Yükselecek olan 4 takımdan 2’si doğrudan, 2’si ise play-off müsabakaları sonucunda belirlenecek.

DEĞİŞİKLİKLERİN HEDEFİ

Statülerde yapılan değişiklik sonrası, 1. Lig gelecek sezon 20 takımla yarışırken, Nesine 2. Lig ise 36 takımdan oluşacak. TFF, “Yapılan değerlendirmeler sonrası katkı sağlayacağını düşündüğümüz bu değişikliğin Türk futboluna ve kulüplerimize hayırlı olmasını dileriz.” açıklamasında bulundu.

