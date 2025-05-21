TFF, 16 Kulübe UEFA, 9 Kulübe Ulusal Lisans Verdi

TFF LİSANSLAMA SÜRECİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2024-2025 sezonu için Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik süreci çerçevesinde yürütülen değerlendirmelerin sonuçlarını duyurdu. TFF Kulüp Lisans Kurulu, başvuru yapan kulüplerin dosyalarını ulusal ve UEFA standartlarına göre; hukuki, sportif, altyapı, personel-idari, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik ile mali kriterler açısından detaylı bir şekilde inceledi. Bu incelemeler neticesinde, toplam 16 kulüp UEFA lisansı almayı başardı ve 9 kulübe de ulusal lisans verildi. Eksiklikleri hâlâ gideremeyen 55 kulübe ise gerekli düzenlemeleri tamamlamaları için 30 ila 60 gün arası ek süre tanındı.

UEFA LİSANSI ALAN KULÜPLER

UEFA lisansı almaya hak kazanan kulüpler arasında, Süper Lig’den; Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Galatasaray, Göztepe, Eyüpspor, Kasımpaşa, başakşehir, Samsunspor ve Trabzonspor yer alıyor. 1. Lig’de ise Uğur Okulları İstanbulspor, Kadınlar Süper Ligi’nden ise Ankara BB FOMGET, Beşiktaş JK United Payment, Fenerbahçe Petrol Ofisi, Galatasaray ve Trabzonspor listeye girdi.

ULUSAL LİSANS ALAN KULÜPLER

Ulusal lisans alan kulüpler ise Süper Lig’de Sipay Bodrum FK, 1. Lig’de Ahlatcı Çorum FK, Alagöz Holding Iğdır FK, Manisa FK ve Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü olarak belirlendi. 2. Lig’de ise Beyoğlu Yeni Çarşı, Ankara Demirspor, Altınordu ve Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK lisans aldı.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÖNEMİ VURGULANDI

TFF yetkilileri, lisans sürecinin Türk futbolunun sürdürülebilirliği ve kurumsal gelişimi açısından büyük bir öneme sahip olduğuna dikkat çekti. Kulüplerin bu doğrultuda kriterleri yerine getirmesinin teşvik edildiğini belirtti.