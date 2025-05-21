TFF, 16 Kulübe UEFA, 9 Kulübe Ulusal Lisans Verdi

TFF’DEN LİSANS SONUÇLARI:

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2024-2025 sezonu için Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik süreci kapsamında önemli sonuçları açıkladı. TFF Kulüp Lisans Kurulu, kulüplerin belgelerini hem ulusal hem de UEFA standartlarına göre, hukuki, sportif, altyapı, personel-idari, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik ile mali kriterler açısından detaylı biçimde inceledi. Yapılan değerlendirmelerin ardından, 16 kulüp UEFA lisansı alma hakkını kazanırken, 9 kulübe ulusal lisans verildi. Şu anda kriterleri yerine getiremeyen 55 kulübe ihtiyaç duyulan eksikleri tamamlama için 30 ila 60 gün arasında ek süre sağlandı.

UEFA LİSANSINI KAZANAN KULÜPLER:

Süper Lig’den UEFA lisansı almaya hak kazanan kulüpler şunlardır: Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Galatasaray, Göztepe, Eyüpspor, Kasımpaşa, Başakşehir, Samsunspor ve Trabzonspor. 1. Lig’den Uğur Okulları İstanbulspor, Kadınlar Süper Ligi’nden ise Ankara BB FOMGET, Beşiktaş JK United Payment, Fenerbahçe Petrol Ofisi, Galatasaray ve Trabzonspor da bu lisansı elde etti.

ULUSAL LİSANS ALAN KULÜPLER:

Ulusal lisansa sahip olan kulüpler arasında Süper Lig’den Sipay Bodrum FK, 1. Lig’den Ahlatcı Çorum FK, Alagöz Holding Iğdır FK, Manisa FK, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ve 2. Lig’den Beyoğlu Yeni Çarşı, Ankara Demirspor, Altınordu ve Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK yer almakta.

LİSANS SÜRECİNİN ÖNEMİ:

TFF yetkilileri, lisans sürecinin Türk futbolunun sürdürülebilirliği ve kurumsal gelişimi için büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Kulüplerin bu bağlamda belirlenen kriterleri yerine getirmelerinin teşvik edildiğine dikkat çekti.