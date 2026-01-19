TFF 297 Antrenörü PFDK’ya Tedbirli Sevk Etti

SÜPER LİG HARİCİ LİGLERDE 297 ANTRENÖR HAKKINDA KARAR ALINDI

Son 5 yıl içerisinde Süper Lig harici profesyonel liglerde görev yapan toplam 297 antrenör hakkında önemli bir karar alındı. Bu antrenörler, bahis soruşturması çerçevesinde Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildiler.

BAHİS OYNAYAN ANTRENÖRLER TEDBİRLİ OLARAK SEVK EDİLDİ

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, bahis oynadığı belirlenen 297 antrenörün tedbirli olarak sevk edildiği vurgulandı. Bu süreç, söz konusu antrenörlerin durumuna dair ciddi bir soruşturmanın yürütüleceğini gösteriyor.

SEVK EDİLEN ANTRENÖRLERİN LİSTESİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ