TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’ndan Açıklama: “Vatan Haini!”

HACIOSMANOĞLU’NUN AÇIKLAMALARI

Milli takım oyuncuları arasında yaşandığı öne sürülen sorunlara sert bir yanıt veren Hacıosmanoğlu, “Takım içinde çok güzel bir aile ortamı var. Bu ortama çomak sokmaya çalışanlar Türk değil!” dedi.

BÖYLE POLEMiKLER VATAN HAİNLİĞİDİR

Hacıosmanoğlu, önemli bir maç öncesinde yayılan spekülasyonların milli takımın birlikteliğini bozmayı amaçladığını ifade ederek, “Bu kadar önemli bir maç öncesinde böyle polemikleri yaratmak anca vatan hainlerine yakışır!” şeklinde konuştu.

GÜR CİSTAN GALİBİYETİYLE MORAL YÜKSELDİ

A Milli Takım, Tiflis’te yapılan karşılaşmada Mert Müldür ve Kerem Aktürkoğlu’nun golleriyle sahadan 3-2 galip ayrılarak gruptaki ilk maçında 3 puanı hanesine ekledi. Takım, 7 Eylül’de Konya’da İspanya ile mücadele edecek.

