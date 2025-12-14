TFF Beşiktaş ve Serdal Adalı Cezalarını İptal Etti

tff-besiktas-ve-serdal-adali-cezalarini-iptal-etti

Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş’a verilen cezalarda değişikliğe gitti.

CEZA İPTALİ ONAYLANDI

Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun Beşiktaş Kulübü’ne uyguladığı para cezası ile kulüp başkanı Serdal Adalı’nın hak mahrumiyeti cezalarını iptal etti. TFF’nin yaptığı açıklamada, “Beşiktaş A.Ş.’nin ve Başkanı Serdal Adalı’nın PFDK’nın 11.12.2025 tarih ve E.2025-2026/2019 – K.2025-2026/1882 sayılı kararına itirazı incelendi” denildi.

AÇIKLAMALARDAN DOLAYI CEZALAR KALDIRILDI

Açıklamalara göre, “Beşiktaş A.Ş.’nin 08.12.2025 tarihinde müsabaka sonrasında Kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle FDT’nin 38/1-b maddesi uyarınca 2.700.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair PFDK kararının kaldırılmasına, oyçokluğuyla” hükmedildi.

ADALI’NIN CEZASI DA İPTAL EDİLDİ

Aynı şekilde, “Beşiktaş A.Ş.’nin Başkanı Serdal Adalı’nın 08.12.2025 tarihinde müsabaka sonrasında Kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle FDT’nin 38/3. ve 38/1-a maddeleri uyarınca 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair PFDK kararının kaldırılmasına, oyçokluğuyla” karar verildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Estonya Vekilleri Kriz Yaşadı Alkol Sorunu Başgösterdi

Estonya milletvekillerinin Hindistan seyahati, Dalay Lama ile görüşmeden önce yaşanan alkol sorunu nedeniyle diplomatik bir krizle sonuçlandı. Olay, uluslararası ilişkileri etkileyen bir skandal haline geldi.
Gündem

Trabzonspor: İç Sahada 217 Gün Mağlup Olmadı

Trabzonspor, Süper Lig'deki tek iç saha kaybını geçen sezon Galatasaray karşısında 2-0'lık skorla elde etti. Maç, 10 Mayıs'ta oynandı.
Gündem

Kamboçya Tayland Sınır Geçişleri Askıya Alındı

Kamboçya, Tayland ile yaşanan artan çatışmalar üzerine güvenlik önlemleri alarak sınır geçişlerini durdurdu. İki ülke arasında savaş riski yükseliyor.
Gündem

Endonezya’da Sel Ve Toprak Kaymaları Felaketi Yaşanıyor

Sumatra Adası'ndaki yoğun yağışlar sonucu meydana gelen sel ve toprak kaymalarında ölü sayısının 1000'i aştığı rapor ediliyor.
Gündem

Taylor Swift Ekibine 197 Milyon Dolar Bonus Dağıttı

Taylor Swift, konser turnesindeki ekip üyelerine toplamda 197 milyon dolar ödeme yaptığı bilgisi gün yüzüne çıktı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.