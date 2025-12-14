TFF Beşiktaş ve Serdal Adalı Cezalarını İptal Etti

Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş’a verilen cezalarda değişikliğe gitti.

CEZA İPTALİ ONAYLANDI

Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun Beşiktaş Kulübü’ne uyguladığı para cezası ile kulüp başkanı Serdal Adalı’nın hak mahrumiyeti cezalarını iptal etti. TFF’nin yaptığı açıklamada, “Beşiktaş A.Ş.’nin ve Başkanı Serdal Adalı’nın PFDK’nın 11.12.2025 tarih ve E.2025-2026/2019 – K.2025-2026/1882 sayılı kararına itirazı incelendi” denildi.

AÇIKLAMALARDAN DOLAYI CEZALAR KALDIRILDI

Açıklamalara göre, “Beşiktaş A.Ş.’nin 08.12.2025 tarihinde müsabaka sonrasında Kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle FDT’nin 38/1-b maddesi uyarınca 2.700.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair PFDK kararının kaldırılmasına, oyçokluğuyla” hükmedildi.

ADALI’NIN CEZASI DA İPTAL EDİLDİ

Aynı şekilde, “Beşiktaş A.Ş.’nin Başkanı Serdal Adalı’nın 08.12.2025 tarihinde müsabaka sonrasında Kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle FDT’nin 38/3. ve 38/1-a maddeleri uyarınca 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair PFDK kararının kaldırılmasına, oyçokluğuyla” karar verildi.