TFF’den Beşiktaş ve Maccabi Açıklaması!

MAÇLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPILDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA Avrupa Ligi’nde Beşiktaş ile İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv arasında 28 Kasım Perşembe günü İstanbul’da gerçekleşmesi gereken, ancak tarafsız sahaya alındığı belirtilen maç hakkında bilgi verdi. TFF’nin resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada, “Temsilcimiz Beşiktaş Jimnastik Kulübünün 28 Kasım 2024 tarihinde Maccabi Tel Aviv takımıyla karşılaşacağı UEFA Avrupa Ligi müsabakasının devletimizin yetkili kurum ve kuruluşları ve UEFA’nın yetkili kurulları ile yapılan görüşmeler neticesinde tarafsız bir ülkede oynanmasına karar verilmiştir.” denildi.

SİYASİ DURUMUN ETKİSİ

Açıklamada, “Sporun asli ruhundan uzaklaşarak İsrail’in Filistin’de işlemiş olduğu katliamlara yönelik bir provokasyon ve propaganda unsuru haline getirilme ihtimaline karşı tarafsız sahada oynanacak olan bahse konu müsabakada temsilcimiz Beşiktaş Jimnastik Kulübüne başarılar diliyoruz.” ifadelerine de yer verildi. Böylece, sporun siyasetle karışmaması gerektiği ve tarafsız bir ortamda müsabakanın yapılmasının önemine dikkat çekilmiş oldu.