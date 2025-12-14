TFF’den Beşiktaş ve Serdal Adalı’na Müjdat

TFF TAHKİM KURULU BEŞİKTAŞ’A VERİLEN CEZALARI İPTAL ETTİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun (PFDK) Beşiktaş Kulübü’ne kesilen para cezası ile kulüp başkanı Serdal Adalı’nın hak mahrumiyeti cezalarını iptal etti. TFF’den yapılan açıklamada, “Beşiktaş A.Ş.’nin ve Başkanı Serdal Adalı’nın PFDK’nın 11.12.2025 tarih ve E.2025-2026/2019 – K.2025-2026/1882 sayılı kararına itirazı incelendi” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Beşiktaş A.Ş.’nin 08.12.2025 tarihinde gerçekleştirilen bir müsabaka sonrası kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan, “Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar” nedeniyle PFDK’nın uyguladığı 2.700.000,00 TL tutarındaki para cezasının kaldırıldığı belirtildi. Bu karar, oy çokluğuyla alındı.

Aynı zamanda, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’ya yönelik olarak yine 08.12.2025 tarihinde söz konusu paylaşım nedeniyle verilen 15 gün hak mahrumiyeti cezasının da kaldırıldığı ifade edildi. Bu karar da oy çokluğuyla onaylandı.

