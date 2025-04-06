Gündem

TFF’den Fenerbahçe’ye Kötü Cezalar!

tff-den-fenerbahce-ye-kotu-cezalar

TAHKİM KURULU KARARLARINI AÇIKLADI

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesi üzerinden açıklanan Tahkim Kurulu kararları ile ilgili detaylar belli oldu. Yapılan açıklamada, “Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin Antrenörü Salvatore Foti’nin rakip takım futbolcusuna yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 4 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 117.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle karar verilmiştir.” denildi.

ZUFIC’E CEZA VERİLDİ

Ayrıca açıklamada, “Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin Antrenörü Sandro Zufic’in müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/5-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 4 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 78.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oyçokluğuyla karar verilmiştir.” ifadeleri yer aldı.

ÖNEMLİ

Gündem

Özgür Özel Tek Aday Oldu

CHP, Ankara'da olağanüstü kurultayını gerçekleştiriyor. Kurultayda genel başkanlık ve parti meclisi seçimleri yapılarak kayyum ihtimali ortadan kaldırılmaya çalışılıyor. Özgür Özel, kullanılan oyların tamamını aldı.
Gündem

Chp Cunta Yönetimi Dedi, Yanlış

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP lideri Özgür Özel'in beyanlarına karşılık vererek, CHP'nin geçmişte cunta rejimlerine destek verdiğini belirtti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.