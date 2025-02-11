TFF’den Vanspor ve İnegölspor’a Ceza

CEZA ALAN TAKIMLAR

TFF Kulüp Lisans Kurulu, Nesine 2. Lig’de mücadele eden Artı Değer Vanspor ve İnegölspor’a 3’er puan silme cezası verdi. TFF’den yapılan açıklamaya göre, 2024-2025 sezonu kulüp lisans süreci ile ilgili gerekli adımlar tamamlandı. SGK ve vergi borçları için yapılandırma işlemlerini zamanında tamamlamayan bu iki takım, puan silme cezasına maruz kaldı.

ULUSAL LİSANS ALAN TAKIMLAR

Eksikliklerini gideren Onvo Antalyaspor, Bellona Kayserispor ve TÜMOSAN Konyaspor ile Serik Belediyespor, ulusal lisans almaya hak kazandı. Bu durum, 2024-2025 sezonunda en üst 3 ligde bulunan kulüplerden 11’inin UEFA, 49’unun ise ulusal lisans almasını sağladı.

KADIN FUTBOLUNDA GELİŞMELER

Ayrıca, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde yer alan bazı kulüplerden 3’üne UEFA lisansı verilmesi uygun görüldü. Bu gelişmeler, kulüplerin lisans süreçlerinin düzgün şekilde işlediğini gösteriyor.