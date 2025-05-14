TFF’den Yabancı Oyuncu Revizesi Açıklandı

FUTBOLCULUK UYGUNLUĞU UYGULAMASI GÜNCELLENDİ

Yapılan açıklamaya göre, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu 2025-2026 Sezonu Trendyol Süper Lig Futbolcu Uygunluğu kurallarını güncelledi. 2025-2026 sezonu itibarıyla, sözleşme imzalayıp A Takım Listesine eklenen 2003 doğumlu yabancı futbolcular, bir sezondan uzun süreli sözleşme yapmaları durumunda 2 sezon boyunca bu kurallara tabi olarak listede yer alabilecekler.

KULÜPLERİN YABANCI FUTBOLCU KISITLAMALARI

Kulüpler, A Takım Listesine maksimum 14 yabancı futbolcu ekleyebilecek. Bu yabancı futbolculardan 12’si için yaş sınırı uygulanmayacak. Ancak, en az 2 yabancı futbolcunun doğum tarihi 1 Ocak 2003 veya sonrası olmalı.

2026-2027 sezonunda ise bu koşullar değişecek. Gelecek sezonda, A Takım Listesinde yer alacak en az 4 yabancı futbolcunun doğum tarihinin 1 Ocak 2004 veya sonrasına denk gelmesi gerekecek. Bu güncellemeler, Süper Lig’de genç yeteneklerin gelişimini desteklemek amacıyla gerçekleştirilmiş durumda.