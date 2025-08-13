TFF’den Yaka Kamerası Uygulaması Başladı

YAKA KAMERASI UYGULAMASININ BAŞLANGICI

TFF tarafından yapılan duyuruda, yaka kamerası uygulamasının ilk kez 8 Ağustos’ta gerçekleştirilen Gaziantep FK-Galatasaray maçı ile denendiği açıklandı. Bu uygulama sırasında TFF temsilcisi yaka kamerası takarak anlık görüntüleri kayıt altına aldı. Yapılan açıklamada, 7 stadyumda tamamlanan kamera kurulumlarının 4. hakemler tarafından da kullanılacağı ve otomatik çekilen sesli görüntü kayıtlarının 5 yıl süreyle saklanacağı belirtildi.

TEKNOLOJİK GELİŞİMİN TEMELİ ASELSAN

TFF’nin internet sitesinde yer alan bilgilerde, “Yarım asırdır çığır açan teknolojiler geliştiren milli gururumuz ASELSAN tarafından üretilen ODAKAN Yaka Kamerası, ilk olarak 8 Ağustos tarihinde Gaziantep FK ile Galatasaray arasında oynanan sezonun açılış müsabakasında uygulandı.” ifadelerine yer verildi. ODAKAN Yaka sistemi, kent güvenliği çözümleri çerçevesinde geliştirildi ve Türkiye’de uzun süredir aktif olarak kullanılıyor. Türkiye Futbol Federasyonu ve ASELSAN iş birliğiyle, Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig’de bulunan tüm kulüplerin stadyumlarında bu teknolojinin devreye alınması hedefleniyor. Başlangıç aşamasında İstanbul’daki Ali Sami Yen Spor Kompleksi, Beşiktaş Park ve FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi gibi 7 stadyumda, yanında Gaziantep Stadyumu’nda da teknolojik kurulumlar tamamlandı.