TFF Duyurdu: 25 Futbolcu PFDK’ya Sevk!

ANKARASPOR VE NAZİLLİ BELEDİYESPOR MAÇININ DETAYLARI

2024 yılının nisan ayının sonlarında Ankaraspor ile Nazilli Belediyespor bir maç yapmıştı. TFF’nin YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanan bu mücadelede, her iki takım da maç süresince şut atamamış ve 90 dakika boyunca yalnızca 2 korner atışı yapılmıştı. Maçta Ankaraspor 10, Nazilli Belediyespor ise 5 faul yaparken, hakem kart kullanmamıştı. Bu mücadele sonucunda Nazilli Belediyespor ligde kalmayı garanti altına almıştı.

DISIPLIN SEVKLERİ AÇIKLANDI

TFF, Ankaraspor-Nazilli Belediyespor karşılaşmasının disiplin sevklerini 1 yıl 4 ay aradan sonra açıkladı. Ülkea Nazillispor Kulübü Başkanı Şahin Kaya’nın da bulunduğu 25 futbolcu, 1 teknik sorumlu ve 2 masör, “bahis oynanması” iddialarından ötürü PFDK’ya sevk edildi. TFF tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “16- Sincan Belediyesi Ankaraspor Kulübü’nün 28.04.2024 tarihinde oynanan Ankaraspor – Nazilli Belediyespor TFF 2. Lig-Beyaz Grup müsabakasındaki ‘Müsabaka Sonucunu Etkilemesi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 56. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.”

FUTBOLCULARA GÖRE SEVKLER

Sürecin devamında Sincan Belediyesi Ankaraspor Kulübü Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, idareci Ahmet Okatan ve birçok futbolcu da, “Müsabaka Sonucunu Etkilemesi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın ilgili maddeleri uyarınca tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildi. Öne çıkan isimler arasında futbolcular Ahmet Daniel Akyıldız, Anıl Atağ, Batuhan Kırdarohğulu yer aldı ve birçok oyuncu, “bahis oynama” sebepleriyle de disiplin kuruluna sevk edildi.

Bu gelişmelerin ardından, disiplin kuruluna, antrenörler ve masörler de dahil olmak üzere 70’e yakın kişi sevk edildi. Uygulanan disiplin süreçleri, futbol dünyasında tartışmaların sürmesine neden oldu. PFDK’ya sevkler, 19.08.2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek ve pek çok oyuncu ve görevli, bu tarihten itibaren tedbirli olarak rapor altında kalacak.