TFF Duyurdu: Liglerde Takım Sayısı Değişiyor

TAKIM SAYILARINDA DEĞİŞİKLİKLER

Türkiye Futbol Federasyonu, 1. Lig ve 2. Lig’deki takım sayılarında değişiklik yapma kararı aldı. Gelecek sezondan itibaren 1. Lig’de takımların sayısı 18’den 20’ye çıkacakken, 2. Lig 38 takımdan 36 takıma düşecek.

DUYURULAN DETAYLAR

TFF’nin yaptığı açıklamada, “Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 1. Lig ve 2. Lig kulüplerimizin görüşleri neticesinde bu sezon 1. Lig’den düşen ve Nesine 2. Lig’den çıkan takım sayılarında değişikliğe gidilmesine karar vermiştir.” denildi. Açıklamada ayrıca, “2025-2026 sezonunda 20 takımla oynanan 1. Lig’den düşen takım sayısı 5’ten 4’e düşürülmüştür. 37 takımla oynanan Nesine 2. Lig’den 1. Lig’e yükselen takım sayısı da 3’ten 4’e çıkarılmıştır.” ifadelerine yer verildi.

Yükselecek olan 4 takımdan 2’sinin doğrudan, diğer 2’sinin ise play-off müsabakalarıyla belirleneceği ifade edildi. Yapılan değişiklikler sonrası gelecek sezonda 1. Lig 18 yerine 20, Nesine 2. Lig ise 38 yerine 36 takımdan oluşacak. TFF, değişikliğin Türk futboluna ve kulüplerine hayırlı olmasını diledi.