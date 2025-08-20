TFF, Kulüp Yöneticilerini PFDK’ye Sevk Etti

FUTBOLDA BAHİS SKANDALI

Ankaraspor ile Nazilli Belediyespor’un yöneticileri, oyuncuları ve teknik ekip üyeleri, ‘bahis oynama ve müsabaka sonucunu etkileme’ gerekçesiyle disiplin kuruluna sevk edildi. TFF’nin sosyal medya kanalından canlı yayınlanan 90 dakikalık karşılaşmada iki takım da şut çekmezken sadece 2 korner atışı kullanıldı. Ankaraspor, 10 faul yaparken, Nazilli Belediyespor 5 faul gerçekleştirdi. Karşılaşmada hakem herhangi bir kart gösterme gereği duymadı.

TFF’nin açıklamasına göre, Sincan Belediyespor (Ankaraspor) ve Nazilli Belediyespor kulüpleri, ‘müsabaka sonucunu etkilemek’ gerekçesiyle doğrudan disiplin kuruluna sevk edildi. Ankaraspor Kulübü Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu ve Nazilli Belediyespor Kulübü Başkanı Şahin Kaya, yanı sıra çok sayıda kulüp yöneticisi, 40’tan fazla futbolcu, 5 antrenör ile 2 masör, şike ve bahis oynamak suçlamalarıyla disiplin kurulunun önüne çıktı.