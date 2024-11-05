TFF’nin Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv Maçı Açıklaması

BEŞİKTAŞ-MACCABI TEL AVİV MAÇI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbul’da gerçekleştirilmeyen Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv karşılaşmasıyla ilgili resmi bir açıklama yaptı. TFF’nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Tarafsız bir ülkede oynanmasına karar verilmiştir.”

PROVOKATİF EYLEMLERE DİKKAT

Açıklamada, “Temsilcimiz Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün 28 Kasım 2024 tarihinde Maccabi Tel Aviv takımıyla oynayacağı UEFA Avrupa Ligi müsabakasının; devletimizin yetkili kurum ve kuruluşları ve UEFA’nın yetkili kurulları ile yapılan görüşmeler neticesinde tarafsız bir ülkede oynanmasına karar verilmiştir.” denildi. Ayrıca, sporun özünden uzaklaşarak, İsrail’in Filistin’de gerçekleştirdiği katliamlara yönelik provoke edici bir unsur haline gelme ihtimaline vurgu yapıldı.

BEŞİKTAŞ’TAN RESMİ AÇIKLAMA

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde oynanacak karşılaşmanın tarafsız bir sahada oynanmasına dair dün akşam bir açıklamada bulundu. Siyah-beyazlı kulüp, “Futbol Takımımızla Maccabi Tel Aviv arasında 28 Kasım 2024 tarihinde oynanacak UEFA Avrupa Ligi müsabakası ile ilgili olarak, karşılaşmanın stadımızda oynanması için UEFA ile gerekli yazışmalar yapılmış ve izinler alınmış olsa da, provokatif eylem ihtimali göz önünde bulundurularak devletimizin güvenlik bürokrasisi tarafından tarafsız bir ülkede oynanmasına karar verilmiştir.” ifadelerini kullandı.

UEFA İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Beşiktaş camiası, 121 yıllık tarihinde hiçbir mücadeleden kaçmadıklarını belirterek, “Nerede ve hangi şartta olursa olsun UEFA Avrupa Ligi müsabakamızı yine aynı bilinçle oynayacağız.” dedi. Ayrıca, yaşanan süreçte ülkeyi ve kulübü zor duruma sokma amacı taşıyan her türlü provokatif eyleme karşı gereken hassasiyeti göstereceğine inandıklarını ifade etti. Maçın oynanacağı ülkenin belirlenmesi için kulüp ile UEFA arasında görüşmelerin devam ettiği ve gerekli açıklamanın en kısa zamanda taraftarlara sunulacağı aktarıldı.