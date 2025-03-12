TFF’nin Yabancı Hakem Tartışmaları!

SLOVEN HAKEM ATAMASI SONRASI YABANCI HAKEM TALEPLERİ

Süper Lig’de oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Sloven hakem Slavko Vİncic’in atanması sonrasında, Beşiktaş ve Trabzonspor kendi aralarındaki derbi maçlar için yabancı hakem talep ettiklerini duyurdu. Sabah Gazetesi’nin haberine göre; Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından gerçekleştirilen önceki günkü yönetim toplantısında, bu konu gündeme gelmemiş olsa da tartışmalara neden oldu. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, “Biz yabancı hakemi sadece bir kereye mahsus getirdik” demesine rağmen, bazı yöneticilerin bu görüşe katılmadığı ifade edildi.

Yapılan konuşmalarda, “Beşiktaş’ın talebi doğru ve haklıdır” diyen yöneticilerin, “Biz derbiye yabancı hakem atayarak bu kapıyı açtık. Şimdi istekleri geri çevirmek adil olmaz. Bu sezon kalan 5 derbi ve son haftalarda küme düşme hattındaki takımların kendi aralarında oynayacakları kritik maçlar için de yabancı hakem düşünmeliyiz” şeklinde görüş belirttikleri öğrenildi.

KARAR BEKLENİYOR

Şu anda konuyla ilgili net bir karar alınmadığı aktarılırken, bir sonraki toplantıda yabancı hakem meselesinin tekrar ele alınacağı belirtildi.