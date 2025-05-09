TFF, Süper Kupa’da 4 Takımla Oynanacak

TFF’DEN YENİ MÜSABAKA DÜZENİ

Türkiye Futbol Federasyonu, Turkcell Süper Kupa 2025 organizasyonunun 4 takım ile gerçekleştirileceğini duyuruyor. Federasyonun yaptığı açıklamada, bu organizasyonun tarafsız sahada ve tek maç eleme usulüne göre gerçekleştirileceği kaydediliyor. Yarı final müsabakalarında ise, lig şampiyonu ile Türkiye Kupası finalisti ve Türkiye Kupası şampiyonu ile lig ikincisinin karşılaşacağı belirtiliyor.

LİG ÜÇÜNCÜSÜ DE MÜSABAKADA YER ALACAK

TFF, Galatasaray’ın hem ligdeki ilk 2 sırayı garanti etmesi hem de Ziraat Türkiye Kupası’nda finale çıkması nedeniyle, Trendyol Süper Lig’i 3. sırada tamamlayacak takımın da organizasyona dahil olacağını açıklıyor. Ayrıca, takımların sezon öncesinde oynayacakları UEFA eleme maçları dikkate alınarak Turkcell Süper Kupa’nın 2026 yılının ocak ayında yapılacağı ifade ediliyor.

EŞLEŞMELERİ ETKİLEYEN HUSUSLAR

Turkcell Süper Kupa mücadelesindeki eşleşmeler, lig sıralaması ve kupa finalinde alınacak sonuçlara göre yapılacak. Eğer lig şampiyonu ve Türkiye Kupası şampiyonu aynı takım olursa, yarı finalde lig şampiyonu ile Türkiye Kupası finalisti, lig ikincisi ile lig üçüncüsü karşı karşıya gelecek. Eğer lig şampiyonu ile Türkiye Kupası finalistinin aynı takım olması durumunda, lig şampiyonu lig üçüncüsü ile, Türkiye Kupası şampiyonu da lig ikincisiyle eşleşecek. Lig ikincisi ve Türkiye Kupası şampiyonunun aynı takım olması halinde, lig şampiyonu ile Türkiye Kupası finalisti, Türkiye Kupası şampiyonu ile de lig üçüncüsü arasındaki eşleşmeler gerçekleşecek. Eğer lig ikincisi ile Türkiye Kupası finalistinin aynı takım olması durumu ortaya çıkarsa, lig şampiyonu Türkiye Kupası finalisti, Türkiye Kupası şampiyonu ile lig üçüncüsü eşleşecek.