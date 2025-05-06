TFF, Süper Lig 34. hafta VAR’ını yayınladı

SÜPER LİG 34. HAFTA MAÇLARI VAR KAYITLARI YAYINLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’in 34. hafta karşılaşmalarının VAR kayıtlarını kamuoyu ile paylaştı. Galatasaray ile Sivasspor arasında gerçekleşen maçta Sivasspor’un iptal edilen golü ile ilgili kayıtlar dikkat çekti. VAR odasındaki konuşmalarda, “Ekranı göster.” ifadesi ile sürecin başladığı anlaşılıyor.

Ozan Ergün’ün, “Monitöre geliyorum, doğru mu?” diye sorduğu ve VAR’ın “Evet. Monitöre git. Sana göstereceğim.” yanıtı ile devam eden diyalog, olayın ciddiyetini ortaya koyuyor. VAR yetkilisi, “Mertens görüyorsun, topa ilk dokunan Mertens. Bundan sonra hücum oyuncusu ona vuruyor. Görüyorsun. Bu yüzden bir ihlal var. Gol yok. Mertens’in topa dokunmasıyla oluşan ihlalin farkında mısın?” diyerek durumu net bir şekilde açıklıyor.

Ozan Ergün, “Evet. Serbest vuruş ile başlayacağım.” ifadesiyle durumu kabul edip maçın ilerleyişini yönlendiriyor. Bu görüşmeler, futbol dünyasında VAR uygulamasının nasıl işlediğine dair önemli bir örnek sunuyor.