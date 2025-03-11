Spor

TFF, Süper Lig’de 27. Haftanın VAR Analizi

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VAR KAYITLARI YAYINLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in 27. haftasında gerçekleştirilen iki maça ait Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını, sesli ve görüntülü biçimde YouTube hesabında paylaşmaya başladı. Paylaşılan videolar içerisinde yer alan maçlar ve hakemlerin verdiği kararlar detaylı bir şekilde açıklandı.

ANTALYASPOR – ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI

Antalyaspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanan karşılaşmanın 86. dakikasında, Antalyaspor’un kazandığı köşe vuruşu sonrasında VAR, hakem Cihan Aydın’ı durumu incelemesi için uyardı. Ceza sahasında meydana gelen pozisyonu izleyen Aydın, Çaykur Rizesporlu Taha Şahin’in topa elle müdahale ettiğini fark ederek penaltı kararı verdi.

TRABZONSPOR – HATAYSPOR MAÇI

Trabzonspor ile Hatayspor arasındaki maçın ilk yarısının 26. dakikasında, Trabzonspor oyuncusu Danylo Sikan’ın şutu sonrası hakem Alper Akarsu, elle oynama nedeniyle penaltı kararı aldı. VAR, durumu değerlendirmesi için Akarsu’ya öneride bulunarak kenara gelmesini sağladı. Pozisyonu izleyen Akarsu, topun vücuttan geldikten sonra kolun pozisyonunu değerlendirerek penaltı kararını iptal etti.

Ayrıca, karşılaşmanın 49. dakikasında Simon Banza’nın ceza sahasında düştüğü an, hakem Alper Akarsu tarafından penaltı kararıyla sonuçlandı. Ancak VAR uyarısıyla pozisyonu yeniden gözden geçiren Akarsu, oyuncular arasında herhangi bir temas olmadığını belirleyerek bu kararı da iptal etti.

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