TFF, Süper Lig’den 10 Kulübü PFDK’ya Sevk Etti

SÜPER LİG KULÜPLERİ DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig’deki on kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. TFF’nin resmi web sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, Antalyaspor, Konyaspor, Kayserispor, Rizespor, Kasımpaşa ve Adana Demirspor’un çeşitli nedenlerle disipline gönderildiği belirtildi.

1. LİG EKİPLERİ DE SEVK EDİLDİ

Süper Lig kulüplerinin yanı sıra, 1. Lig’de mücadele eden Ankaragücü, Pendikspor, Gençlerbirliği, Sakaryaspor, Amed Sportif Faaliyetler ve Boluspor da farklı sebeplerle aynı şekilde disipline sevk edildi.

KAYSERİSPOR BAŞKANI VE YETKİLİLER DİSİPLİNE GÖNDERİLDİ

Kayserispor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkalın ile birlikte yöneticiler Rıza Erkut Yurdemi, Hasan Aki, Ali Sofularlı, Ali Fidan ve Furkan Güven’in yanı sıra Antalyaspor’dan Ömer Akbaş, Süleyman Gözaçık, Mevlüt Altınbaş, Buğra Tercan ve Seher Karakaş, Ümraniyespor futbolcusu Barış Ekincier ve Boluspor yöneticisi Mahmut Çimender de disiplin cezasına çarptırılan isimler arasında yer alıyor.