Spor

TFF, Süper Lig VAR Kayıtlarını Yayınladı

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VAR KAYITLARI YAYINLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in 35. haftasında gerçekleştirilen iki karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabında sesli ve görüntülü olarak yayınlıyor. Bu paylaşımlar, futbol camiasında şeffaflığı artırmak ve hakem kararlarının arka planını duyurmak amacıyla gerçekleştiriliyor.

ŞEFFAFLIK ADIMI

TFF, bu uygulamayla birlikte hakemlerin maç içindeki karar verme süreçlerini taraftarlarla buluşturarak, daha fazla şeffaflık sağlıyor. VAR sisteminin kullanılmasıyla ilgili yapılan bu paylaşımlar, spor izleyicileri için önemli bir kaynak oluşturuyor.

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