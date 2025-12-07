TFF Tahkim Kurulu 71 Futbolcunun Cezasını Onadı

tff-tahkim-kurulu-71-futbolcunun-cezasini-onadi

TFF’DEN CEZA AÇIKLAMASI

TFF tarafından gerçekleştirilen duyuruda, 71 futbolcunun 45 gün ile 12 ay arasında değişen hak mahrumiyeti cezası aldığı bildirildi. Ayrıca, klasman yardımcı hakemi Necmi Akıncı’ya verilen 12 ay hak mahrumiyeti cezası da onaylandı.

HAK MAHRUMİYETİ CEZASI GÜNCELLENDİ

TFF Tahkim Kurulu, PFDK tarafından Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk’e uygulanan 15 günlük hak mahrumiyeti cezasını 10 güne düşürdü. Açıklamada, Trendyol Süper Lig’de oynanan Fenerbahçe maçının ardından Öztürk’ün yaptığı açıklamaların, futbolun ve ilgili kurumların itibarına zarar verdiği belirtildi. Bu nedenle, cezanın yanı sıra 2 milyon lira olan para cezası da 1 milyon 333 bin liraya indirildi.

CEZALAR DEVAM EDİYOR

Kurul, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş’a yönelik rakip takım mensuplarına hakaret nedeniyle verilen 3 maç men cezası ve 120 bin lira para cezasının onaylandığını duyurdu. Ayrıca, çeşitli sebeplerden dolayı Fenerbahçe’ye verilen toplamda 3 milyon 660 bin lira para cezası ve bir sonraki ev sahibi olduğu karşılaşma için kısmi tribün kapama cezası da onaylandı. Galatasaray’ın da bir sonraki ev sahibi olduğu müsabaka için benzer şekilde kısmi tribün kapama cezası uygulandı.

GÖZTEPE CEZALANDIRILDI

Öte yandan Göztepe’ye, taraftarlarının neden olduğu kötü tezahüratlar ve saha olayları sebebiyle toplam 920 bin lira para cezası ile bir sonraki ev sahibi olduğu maç için kısmi tribün kapama cezası da onaylandı.

