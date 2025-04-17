TFF Takım Sayısını Düşürecek!

TFF YÖNETİM KURULU TOPLANTISI VE KARARLAR

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 16 Nisan 2025 tarihinde Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde bir araya gelerek profesyonel liglerdeki takım sayısının azaltılmasına karar verdi. 2019-2020 sezonunda 125 takımla başlayan profesyonel ligler, COVID-19 salgını yüzünden Kulüpler Birliği’nin ligden düşmenin kaldırılması yönündeki talebiyle o sezon sonunda düşme uygulanmadan sona erdi.

KULÜPLERİN DURUMU VE GEÇİŞ SÜRECİ

2020-21 sezonunda profesyonel liglerdeki takım sayısı 145’e çıkarak devam etti. Bu dönemde Süper Lig, 21 takımla oynandı ve tüm liglerde takım sayısının kademeli azaltılması için hedefler belirlendi. Ancak, 2023 yılındaki deprem felaketi sonrasında çeşitli kulüplerin ligden çekilme talepleri kabul edildiği için beklenen düzeye ulaşılamadı.

Kulüp gelirlerinin artırılması ve daha sağlıklı bir rekabet ortamı oluşturulması amacıyla 2025-2026 sezonunda profesyonel liglerdeki takım sayısının 139’dan kademeli olarak 120’ye indirilmesi planlandı. İlgili düşme ve çıkma sayıları, aşağıdaki görselde belirtilerek mevcut takım sayısının düzenlenmesi hedefleniyor.