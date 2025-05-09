Spor

TFF, Transfer Zamanını Açıkladı

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TRANSFER PERİYODUNUN BELİRLENMESİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 8 Mayıs 2025 tarihinde yaptığı Yönetim Kurulu toplantısında 2025-2026 sezonuna ait transfer ve tescil dönemlerinin takvimini belirledi.

YAZ TRANSFER DÖNEMİNE GİRİŞ

TFF’nin resmi açıklamasına göre, yaz transfer dönemi (Birinci Transfer ve Tescil Dönemi) 30 Haziran 2025 tarihinde başlayacak ve 12 Eylül 2025’te sona erecek. Kulüpler, bu süreçte kadrolarını güçlendirmek amacıyla yeni oyuncu transferlerini gerçekleştirme fırsatına sahip olacak.

KIŞ TRANSFER DÖNEMİ TARİHLERİ

Kış transfer dönemi (İkinci Transfer ve Tescil Dönemi) ise 5 Ocak 2026’da başlayacak ve 10 Şubat 2026’da sona erecek. Bu dönemde takımlar, sezonun ikinci yarısı öncesi ihtiyaç duyduğu takviyeleri yapma imkanına sahip. TFF, transfer dönemlerinin FIFA kuralları çerçevesinde belirlendiğini ve ilgili tüm kulüplerin bu takvime uyum sağlaması gerektiğini vurguladı.

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