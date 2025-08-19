Spor

TFF Yabancı Kuralı Hakkında Açıklamada Bulundu

tff-yabanci-kurali-hakkinda-aciklamada-bulundu

TFF BAŞKAN VEKİLİ YABANCI SINIRIYLA İLGİLİ GÖRÜŞ BELİRTTİ

TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, yabancı oyuncularla ilgili kural hakkında açıklamalarda bulundu. Otyakmaz, “Lig başladıktan sonra kural değiştirmek anlamına geliyor. Ben buna sıcak bakmıyorum, olmayacak diye düşünüyorum.” şeklinde düşüncelerini ifade etti.

MEVCUT YABANCI KURALI NE DURUMDA?

Kulüpler A takım listelerinde Türkiye A Milli Futbol Takımı’nda oynama uygunluğu bulunmayan, yani yabancı futbolcu olarak adlandırılan en fazla 14 oyuncu bulundurabiliyor.

KULÜP TALEPLERİ VE GÖRÜŞLERİ

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve bazı Süper Lig takımları, mevcut yabancı kuralının 12 + 2’den 12 + 2 + 2 şeklinde değiştirilmesini istemişti. Ancak bazı Süper Lig ekipleri, “Lig başladı, biz hazırlığımızı ona göre yapmıştık. Değişiklikten yana değiliz.” düşüncesini dile getirmişti.

ÖNEMLİ

Sürmanşet

Yargıtay, Fotoğraf Paylaşımını Suç Saydı

Yargıtay, sosyal medya üzerinden rıza olmadan paylaşılan fotoğrafları kişisel veri ihlali olarak değerlendirdi. Bu karar, dijital mahremiyetin korunması açısından önemli bir adım.
Gündem

Araç Takip Sistemleri Zorunlu Olacak

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle C sınıfı araçlar için çeşitli zorunluluklar getirildi. Yeni düzenlemenin önemi dikkat çekiyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.