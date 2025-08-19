TFF Yabancı Kuralı Hakkında Açıklamada Bulundu

TFF BAŞKAN VEKİLİ YABANCI SINIRIYLA İLGİLİ GÖRÜŞ BELİRTTİ

TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, yabancı oyuncularla ilgili kural hakkında açıklamalarda bulundu. Otyakmaz, “Lig başladıktan sonra kural değiştirmek anlamına geliyor. Ben buna sıcak bakmıyorum, olmayacak diye düşünüyorum.” şeklinde düşüncelerini ifade etti.

MEVCUT YABANCI KURALI NE DURUMDA?

Kulüpler A takım listelerinde Türkiye A Milli Futbol Takımı’nda oynama uygunluğu bulunmayan, yani yabancı futbolcu olarak adlandırılan en fazla 14 oyuncu bulundurabiliyor.

KULÜP TALEPLERİ VE GÖRÜŞLERİ

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve bazı Süper Lig takımları, mevcut yabancı kuralının 12 + 2’den 12 + 2 + 2 şeklinde değiştirilmesini istemişti. Ancak bazı Süper Lig ekipleri, “Lig başladı, biz hazırlığımızı ona göre yapmıştık. Değişiklikten yana değiliz.” düşüncesini dile getirmişti.