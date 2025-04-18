Spor

TFF, Yabancı Kuralı İçin Karar Verdi

tff-yabanci-kurali-icin-karar-verdi

TFF’DEN YABANCI FUTBOLCU KURALINA DAİR AÇIKLAMA

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig’de 2025/26 sezonunda geçerli olacak yabancı futbolcu kuralı hakkında resmi internet sitesi aracılığıyla bilgi verdi. TFF’nin yaptığı duyuruda, “Kulüpler A Takım Listesinde Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu bulunmayan (‘yabancı futbolcu’) en fazla 14 futbolcu bulundurabilirler. A Takım Listesine yazılabilecek 14 yabancı futbolcunun 12’si için herhangi bir yaş kriteri aranmaz. A Takım Listesine 14 yabancı futbolcu yazılması halinde bu futbolculardan 2025 – 2026 sezonunda en az 2’sinin 01.01.2003 veya daha sonraki tarihte doğmuş olması zorunludur. A Takım Listesine yazılabilecek 14 yabancı futbolcu hakkının bir kısmının veya tamamının kullanılmaması, Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip futbolcu sayısının fazla yazılmasına engel teşkil etmez” şeklinde ifade edildi.

GELECEK SEZON İÇİN YENİ DÜZENLEMELER

Açıklamada, “2026 – 2027 sezonunda ise 14 yabancı futbolcunun en az 4’ünün 01.01.2004 veya daha sonraki tarihte doğmuş olması zorunludur. 14’ten fazla sayıda yabancı futbolcu ile sözleşmesi bulunan Süper Lig Kulüpleri, A Takım Listesine yazılmamış yabancı futbolcuları A Takım müsabakalarında oynatamazlar” bilgisi de verildi.

KULÜPLERİN YAZILABİLECEĞİ FUTBOLCULAR

TFF’nin açıklamasında ayrıca belirtildiği üzere, “Kulüpler birinci fıkrada öngörülen A Takım Listesine yazılan Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu bulunmayan futbolculara ilaveten; 2023 – 2024 Sezonunda Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan ülkelerinin vatandaşı olarak A Takım Listesine yazılan 1 futbolcuyu ve Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu bulunmamakla birlikte Türk Vatandaşlığı veya mavi kart sahibi olarak A Takım Listesine yazdıkları 1 futbolcuyu sözleşme süreleri sonuna kadar müktesep hakları sebebiyle Madde 2’nin e fıkrası kapsamında A Takım Listesine yazabilirler” ifadeleri yer aldı.

GENÇ FUTBOLCULARA ÖZGÜNLÜK

Açıklama, “Kulüpler, 01.01.2005 veya daha sonraki tarihte doğmuş ve Türkiye A Milli Takımında oynama uygunluğu bulunan tescilli profesyonel futbolcularını A Takım Listesine yazma zorunluluğu olmaksızın müsabakalarda oynatabilirler. Bu futbolcuların son 6 ay süreyle kulübüne tescilli olması ve 15 yaşını tamamlamış olmaları kaydı ile profesyonel futbolcu olmaları koşulu aranmaz” şeklinde sona erdi.

ÖNEMLİ

Dünya

Elsinore Fayı Uyandı: 23 Milyon Hazır!

Güney Kaliforniya'daki bu haftaki deprem, "Büyük Deprem" endişelerini artırdı. Uzmanlar, tehlikenin beklenmedik bir kaynaktan oluşabileceği konusunda dikkat çekti.
Ekonomi

Citi, Altın Fiyatının Yükselebileceğini Açıkladı

Citi Research, yıl sonu altın fiyat hedefini 3.200 dolardan 3.500 dolara çıkardı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.