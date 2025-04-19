TFF, Yabancı Kuralını Açıkladı

YABANCI FUTBOLCU KURALLARINDA YENİ DÜZENLEMELER

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), önümüzdeki iki sezon için yabancı futbolcu kuralına ilişkin ayrıntıları açıkladı. A Takım Listesine dahil edilebilecek 14 yabancı futbolcudan 12’si için yaş kriteri aranmayacak. 2025-2026 sezonunda da 14 yabancı oyuncunun listede yer alabileceği belirtildi. Ancak, bu futbolculardan en az ikisinin 01.01.2003 tarihinden sonra doğmuş olması gerekecek. 2026-2027 sezonunda ise listede yer alacak 14 yabancı futbolcudan dördünün 01.01.2004 veya daha sonraki tarihte doğma şartı bulunacak.

DÜZENLEMENİN DETAYLARI

TFF yaptığı açıklamada, “Kulüpler A takım listesinde Türkiye A Milli Futbol Takımı’nda oynama uygunluğu bulunmayan en fazla 14 futbolcu bulundurabilir. A takım listesine yazılabilecek 14 yabancı futbolcunun 12’si için herhangi bir yaş kriteri aranmaz. Bu futbolculardan 2025-2026 sezonunda en az 2’sinin 01.01.2003 veya daha sonraki tarihte doğmuş olması zorunludur. A takım listesine yazılabilecek 14 yabancı futbolcu hakkının bir kısmının veya tamamının kullanılmaması, Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip futbolcu sayısının fazla yazılmasına engel teşkil etmez” ifadelerine yer verildi.

SÜPER LİG KULÜPLERİ İÇİN KURALLAR

2026-2027 sezonunda ise 14 yabancı futbolcunun en az dördünün 01.01.2004 veya daha sonraki tarihte doğmuş olmasının zorunlu olduğu vurgulandı. Federasyondan yapılan açıklamaya göre, “14’ten fazla sayıda yabancı futbolcu ile sözleşmesi bulunan Süper Lig kulüpleri A takım listesine yazılmamış yabancı futbolcuları A takım müsabakalarında oynatamazlar” şeklinde bilgi verildi.

YEREL FUTBOLCULARA GELEN FIRSATLAR

Ayrıca, kulüplerin A takım listesine yazabilecekleri diğer futbolcu seçenekleri de belirlenmiş durumda. 2023-2024 sezonunda Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan vatandaşı bir futbolcu ile Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu bulunmayan Türk Vatandaşlığı veya mavi kart sahibi bir oyuncunun sözleşmeleri sonuna kadar listede yer alabilecek. Bununla birlikte, 01.01.2005 veya daha sonraki tarihte doğmuş ve Türkiye A Milli Takımında oynama uygunluğu bulunan profesyonel futbolcuların, kulüpleri tarafından A takım listesine yazılma zorunluluğu olmaksızın müsabakalarda oynatılabileceği ifade ediliyor.