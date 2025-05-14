TFF Yabancı Oyuncu Kurallarını Güncelledi

YENİ DÜZENLEMEYLE YALNIZCA BELİRLİ YAŞTAKİ FUTBOLCULAR KAYDEDİLECEK

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2025-2026 Sezonu Trendyol Süper Lig için futbolcu uygunluğu konusunu gözden geçirdi. Açıklanan yeni kurallara göre, 2025-2026 sezonunda sözleşme imzalamış ve A Takım Listesine dahil edilmiş 2003 doğumlu yabancı oyuncular, 1 sezondan fazla sözleşme süresine sahip olmaları durumunda bu kurallar çerçevesinde 2 sezon boyunca A Takım Listesine yazılma hakkına sahip olacaklar.

KULÜPLERİN ALABİLECEĞİ YABANCI FUTBOLCU SAYISI SINIRLI

Kulüpler, A Takım Listesine en fazla 14 yabancı futbolcu yazma hakkına sahip. Bu sayının 12’si için herhangi bir yaş sınırı bulunmuyor. Ancak, en az 2 futbolcunun 1 Ocak 2003 veya sonrasında doğmuş olması şartı getiriliyor. Bunun yanı sıra, 2026-2027 sezonunda bu kural değişiklik gösterecek. O sezonda A Takım Listesine yazılacak yabancı oyunculardan en az 4’ü 1 Ocak 2004 veya sonrası doğumlu olmalı.