TFF, Yabancı Oyuncu Kurallarını Revize Etti

TFF YENİ SEZON KURALLARINI GÜNCELLEDİ

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamayla, 2025-2026 sezonuna dair Trendyol Süper Lig’deki futbolcu uygunluğu revize ediliyor. Bu yeni düzenleme ile birlikte, 2025-2026 sezonunda sözleşme imzalayan ve A Takım Listesine yazılan 2003 doğumlu yabancı futbolcular, eğer 1 sezondan daha uzun süreli bir sözleşme imzalarsa, 2 sezon boyunca bu kurallara bağlı olarak A Takım Listesine yazılabilecek.

KULÜPLERİN YABANCI FUTBOLCU SINIRI

Kulüpler, A Takım Listesine en fazla 14 yabancı futbolcu yazma hakkına sahip olacak. Bu 14 yabancı futbolcudan 12’si için herhangi bir yaş sınırı bulunmayacak. Ancak, 2 yabancı futbolcunun 1 Ocak 2003 veya daha sonra doğmuş olması gerekecek.

GELECEK SEZONDA DEĞİŞİKLİKLER

2026-2027 sezonunda ise bu şartlarda değişiklik yapılacak. Yeni düzenlemeye göre en az 4 yabancı futbolcunun 1 Ocak 2004 veya sonrası doğumlu olması istenecek. Bu değişiklikler, ligde genç yeteneklerin daha fazla yer almasını teşvik etmeyi hedefliyor.