TFF, Yaka Kamerası Uygulamasını Duyurdu

YAKA KAMERASI UYGULAMASI BAŞLADI

TFF’nin yaptığı duyuruda, yaka kamerası uygulamasının Gaziantep FK ile Galatasaray arasında 8 Ağustos’ta gerçekleşen karşılaşmada denendiği bildirildi. TFF temsilcisi, yaka kamerasıyla anlık görüntüleri kayıt altına aldı. İlk etapta 7 stadyumda kurulan kameralar, 4. hakemler tarafından da kullanılacak ve otomatik olarak çekilen sesli görüntü kayıtları 5 yıl boyunca saklanacak.

ASELSAN İŞ BİRLİĞİ İLE GELİŞTİRİLDİ

TFF’nin internet sitesinde yapılan açıklamada, “Yarım asırdır çığır açan teknolojiler geliştiren milli gururumuz ASELSAN tarafından üretilen ODAKAN Yaka Kamerası, ilk olarak 8 Ağustos tarihinde Gaziantep FK ile Galatasaray arasında oynanan sezonun açılış müsabakasında uygulandı.” denildi. ODAKAN Yaka sisteminin, kent güvenliği çözümleri kapsamında uzun yıllardır Türkiye’de kullanıldığını vurgulayan TFF, bu sistemin, Türkiye Futbol Federasyonu ve ASELSAN iş birliğiyle Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig’deki tüm kulüplerin stadyumlarında devreye alınmasının planlandığını açıkladı. İlk aşamada İstanbul’daki Ali Sami Yen Spor Kompleksi, Beşiktaş Park ve FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi ile birlikte Gaziantep Stadyumu’ndaki teknolojik kurulumların tamamlandığı belirtildi.